Empat Warung Makan Kekinian di Kota Bandung, Enak dan Murah Meriah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung yang memiliki keindahan alam nan indah, menghadirkan beragam tempat wisata dan kuliner bagi para pelancong, khususnya anak muda.

Beberapa tempat di Kota Bandung, tersebar berbagai macam warung kekinian dengan konsep yang menarik untuk disambangi.

Beberapa di antaranya ada yang menawarkan harga kuliner yang sangat murah meriah, bahkan ada yang dibawah Rp 50 ribu loh!

Jika kamu anak gaul dan kekinian, belum lengkap rasanya jika belum pernah kongkow di empat Warung kekinian yang ternama di Bandung ini.

Apa saja kah itu? Berikut Tribun Jabar menghimpunnya untuk Anda.

1. Warugo (Warung Good to Go)

Sajian menu sirloin grill kentang di Warugo yang sangat menggugah selera. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Warugo (Warung Good to Go) berlokasi di Jalan Cijagra No 14 D, Buahbatu, Kota Bandung.