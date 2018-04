Di Warugo, Ada Sirloin Steak Berbalur Saus Mozarella, Amat Menggiurkan!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Bandung yang dikenal sebagai kota kuliner, memiliki banyak sajian daging steak di dalamnya.

Mulai dari Kafe, Resto, hingga kios-kios penjual kaki lima pun turut menyediakannya.

Satu di antaranya bisa Anda cicipi langsung di Warugo (Warung Good to Go) yang berlokasi di Jalan Cijagra No 14 D, Buahbatu, Kota Bandung.

Selain hidangan khas Nusantara, Warugo turut menyediakan menu daging steak kekinian yang sangat menggoyang lidah.

Menu itu terdiri dari tenderloain/sirloin grill kentang, tenderloain/sirloin grill Indomie, tenderloain/sirloin grill nasi, dan tenderloain/sirloin grill spaghetti.

Khusus menu sirloin steak kentangnya, terdiri dari daging sapi has luar, potongan wortel, potongan buncis, buliran jagung, dan potongan kentang goreng granola.

Dari keseluruhan bahan tersebut, kemudian ditatata rapi di atas piring putih yang berbentuk bulat dengan cirikhas warna hitam.

Baca: Dua Orang Penjual Miras Oplosan Ditangkap, Polda Jabar Usut Distributor Miras