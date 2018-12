Antara Honda All New PCX dan Yamaha NMAX 155, Mana yang Lebih Irit BBM? Ini Jawabannya

TRIBUNJABAR.ID - Honda All New Honda PCX 150 menyabet gelar sebagai Bike Of The Year 2018 dalam ajang OTOMOTIF Award 2018.

Honda All New Honda PCX 150 juga meraih Best of The Best dalam segmen skutik.

Bagi PT Astra Honda Motor (AHM) ini adalah sebuah prestasi.

"Ini merupakan penghargaan yang luar biasa buat Honda All New PCX 150," ujar Toshiyuki Inuma, President Director PT AHM kepada GridOto.com (28/03/2018).

Namun seberapa irit konsumsi BBM All New Honda PCX 150?

Baca: Sriwijaya vs Persib: Walau Berposisi Bek Sayap, Henhen Janji Bantu Menyerang

Baca: Hotman Paris Melongo, Mucikari Ulung RA Ngaku Dapat Ratusan Juta Sekali Pasarkan Artis Papan Atas

Baca: Bek Sriwijaya FC Ini Yakin Timnya Sanggup Tuntaskan Balas Dendam ke Persib Bandung

Mana lebih irit dibanding Yamaha NMAX 155 yang saat ini mendominasi pasar?

Untuk itu, tim reviewer GridOto.com pun melakukan pengetesan, motor ini dipakai harian lebih dari 400 km.