Kamu Mahasiswa yang Masih Bingung Mencari Passion? Inilah 3 Tips Membangkitkan Passion Dalam Diri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Untuk menemukan dan membangkitkan passion dalam diri mahasiswa bukanlah perkara yang sulit untuk dilakukan.

Karena passion dapat ditemukan dengan mencoba berbagai hal dan fokus pada satu tujuan.

Dari mencoba berbagai kegiatan itulah, nantinya jati diri seseorang akan menimbang apa yang menjadi minat dan kecintaannya.

Passion sendiri menurut Danny Oei, Author of "Think Fresh"& CMI GDP, adalah kekuatan yang didasari rasa cinta dalam melakukan sesuatu, seperti pekerjaan.

Owner Men's Republic & Author of "Never Too Young to become Billionare", Yasa Singgih menuturkan, untuk membangkitkan passion, seseorang jangan pernah merasa takut gagal.

Karena gagal merupakan bagian dari proses tersebut.

"Intinya itu, harus sabar saat menggeluti passion kita, percayalah di dunia ini tidak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses," ujar Yasa Singgih, saat menghadiri acara Gramedia Back to Campus di Kampus Unpad Jatinangor, Selasa (17/10/2017).

Yasa Singgih mengatakan, setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan seorang mahasiswa untuk menemukan passion di dalam diri masing-masing.