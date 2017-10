Akibat Pidato "Pribumi" yang Kontroversial, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno, enggan menanggapi pelaporan sekelompok orang ke Bareskrim Polri.

Pada Selasa (17/10/2017) malam, sekelompok orang dari Organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Bareskrim Polri.

Pelaporan dibuat karena Anies disinyalir telah menyinggung tentang pribumi dalam pidato setelah pelantikannya, pada Senin lalu.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Anies enggan berkomentar.

"No comment, no comment, no comment," kata Anies, ditemui di SDN Cawang 07 Pagi, Rabu (18/10/2017).

Sementara itu, Sandiaga Uno hanya menggelengkan kepala bertanda enggan berkomentar mengenai pelaporan BMI tersebut.

Hanya Punya Satu Hari Persiapan, Persib Bandung Siap Ladeni Madura United https://t.co/ug9Z12dIH7 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 18, 2017

Organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) akhirnya melaporkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017) malam.

Anies dilaporkan BMI terkait pidatonya usai pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota tadi malam yang mengandung kata-kata pribumi.

Laporan BMI dilayangkan ke Bareskrim setelah diarahkan oleh Polda Metro Jaya.