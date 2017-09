Gara-gara Hal Ini, Hubungan Jessica Milla Digosipkan Renggang dengan Mischa Chandrawinata

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Hubungan Jessica Mila (25) dan sang kekasih, Mischa Chandrawinata, dikabarkan renggang.

Penyebabnya, gara-gara Jessica jarang mengunggah foto-foto sang kekasih di Instagram.

Namun Jessica membantah kabar tersebut.

Menurut Jessica, ia dan Mischa memang bukan pasangan yang kerap mengunggah foto bersama.

“Masih ada kok fotonya, cuman kita bukan tipe yang selalu nge-postfoto berdua,” kata Jessica saat ditemui di acara pemutaran teaser film Mata Batin, di kantor Soraya Intercine Films, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

"Paling kalau jalan, (posting) di Instagram Story."

"Tapi post di Instagram jarang," katanya menambahkan.

Manis Banget! Inilah Potret Kecantikan Presenter Debby Permata Pakai Jersey Persib Bandung https://t.co/2zpobggH6Y via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 26, 2017

Saat ini Jessica dan Mischa sama-sama sibuk, dan itu membuat mereka jarang bertemu.

“Kalau lagi sama-sama sibuk pasti jarang ketemu."

"Tapi sudah terbiasa, dari awal dekat sampai pacaran, masing-masing sudah punya kesibukan yang berbeda,” ujarnya.

Pemain film Koala Kumal itu tak mau ambil pusing tentang banyaknya kabar miring tentang hubungannya dengan kembaran Marcel Chandrawinata tersebut.

“Kita sih lebih ke go with the flow, mungkin kemarin (jadi) jarang ketemu ya."

"Tapi ya sudahlah, namanya gosip pasti ada aja."

"Kita enggak pernah dengerin gosip gitu,” ucapnya menegaskan. (Kompas.com/Dian Reinis Kumampung)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul Jessica Mila Beberkan Alasan Jarang Unggah Foto Kekasih di Instagram