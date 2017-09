Unggah Penggalan Videoklip Dirinya Sedang 'Goyang Panas', Denada Tuai Kecaman Netizen: Amit-amit

TRIBUNJABAR.CO.ID - Lama tak tampil sebagai solois, Denada muncul dalam kolaborasinya dengan seorang DJ ganteng.

Dalam projek musik 'The Wild Ones' tersebut, Denada dan Jesse Wilde tampil di acara 'The Remix'.

Kini wanita bernama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan itu kembali merilis sebuah single.

Tak lagi sendiri atau bersama The Wild Ones, Denada kini menjadi rekan duet JFlow.

Sebuah videoklip juga telah diunggah pada akun Youtube JFlow Official pada Senin (18/9/2017).

Bukan hanya dengan Denada, JFlow juga menggandeng JEIA dalam pembuatan single tersebut.

Pada Jumat (22/9/2017), mantan istri Jerry Aurum itu mengunggah tiga video penggalan dari videoklip 'De Nada'.

Pada video pertama, mantan kekasih Ihsan Tarore itu bergoyang dan menempuk tangannya diiringi oleh tarian beberapa wanita lainnya.

Unggahan Denada (Instagram)

