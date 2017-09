Campur Aduk Perasaan Momo Geisha, Rilis Single Terbaru di Hari Pemakaman Ayah Tercinta

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kesedihan masih dirasakan oleh Momo, vokalis band Geisha.

Momo Geisha baru kehilangan ayahnya, Jonabar Sinaga, pada Selasa (19/9/2017).

Diketahui ayah Momo terkena serangan jantung hingga menghembuskan nafas terakhirnya.

