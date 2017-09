Unggahan Pertama Nafa Urbach Pascadaftarkan Gugatan Cerai, ''Please Forgive Us''

TRIBUNJABAR.CO.ID- Nafa Urbach menguasakan gugatan cerainya pada Wijayono Hadiskurisno.

Kuasa hukumnya itu kemudian mendaftarkan gugatan cerai Nafa Urbach, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (19/9/2017).

Pihak pengadilan, membenarkan adanya pendaftaran tersebut.

"Hari ini di sistem kami baru didaftarkan. Intinya tentang perceraian," kata Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna kepada wartawan di kantor PN Jaksel, Selasa siang.

Mengapa Sekarang Cuaca di Kota Bandung Terasa Panas? Ini Penjelasan dari Ahlinya https://t.co/asfdYaYVD9 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 19, 2017

Dalam berkas perkara bernomer 636/Pdt.G/2017/PN.Jakse, Nafa Urbach sebagai penggugat dan Lee Karl Juwono jadi tergugat.

Menanggapi gugatan cerai yang dilakukan, enggak banyak yang dikatakan oleh Nafa Urbach.

Baca: VIDEO TEASER EKSKLUSIF-Setahun Pascabanjir Bandang Garut, Para Korban Masih Mengungsi

Hanya di akun media sosialnya, Nafa Urbach menuliskan seperti ini.

"im so sorry.

pls forgive us

pls forgive me, pls forgive zack."