Ariel Noah Ulang Tahun, Gracia Indri Panen Pujian Karena Lakukan Hal Ini Pada Rekan Sang Suami

TRIBUNJABAR.CO.ID - Tepat hari ini (16/9/2017) Ariel Noah menginjak usia ke-35 tahun.

Beragam ucapan dan doa sudah membanjiri media sosial Ariel Noah sejak jam 12 malam tadi.

Tak terkecuali sang kekasih, Sophia Latjuba yang ikut menuliskan doa dan ucapan lewat akun instagram miliknya.

Meski sempat diterpa isu miring, pasangan Ariel Noah dan Sophia Latjuba tampak begitu adem ayem.

Sempat Diterpa Isu Miring, Ini Tulisan Sophia Latjuba di Hari Ulang Tahun Ariel Noah: Halalkan! https://t.co/nOJG1Fsxxr via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 16, 2017

Sophia masih menunjukkan rasa cinta dan perhatiannya lewat unggahan dia yang dikhususkan untuk Ariel.

Pada unggahan terbaru Sophia, terlihat Ariel sedang berfoto seorang diri di depan sebuah patung.

Jaket membalut tubuhnya serta syah melingkar di lehernya.

Pada kolom keterangan, Sophia menulis "In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln