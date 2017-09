Sopir Angkot Ini Bawa Penumpang Cewek ke Jalan Tol Pasteur, Lalu Perkosa dan Buang Cewek Itu di Tol

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIMAHI -- Rudi Hartono (23) warga Gang Mekar Sari Cijerah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi ini, tega menyetubuhi EN (15) di dalam angkot dan meninggalkannya di Tol Pasteur Bandung, Selasa (12/9/2017) sekitar pukul 07.00.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan, saat itu angkot jurusan Cijerah- Sederhana yang dikemudikan Rudi dalam keadaan kosong dan hanya ada EN.

Dalam perjalanan, kata Rusdy, korban sempat meminta turun, namun Rudi malah membawa EN masuk ke Tol Pasteur Bandung yang bukan trayek angkot tersebut.

Baca: Terbongkar! Tarif untuk Mendatangkan Cita Citata Ternyata Seharga Mobil Kia Picanto Bekas

"Pelaku ini lalu mengancam korban akan dipukul dan ditinggalkan di dalam tol, kalau tidak mau bersetubuh. Korban yang ketakutan lalu menuruti kemauan pelaku," ujar Rusdy, saat gelar perkara di Polres Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Kamis (14/9/2017).

Usai melakukan aksi bejatnya, Rudi kemudian meninggalkan EN di Jalan Tol Pasteur Bandung seorang diri.

Astaga, pada Malam Hari, Taman di Kota Bandung Ini Jadi 'Hotel Gratis', Banyak yang Mesum https://t.co/MEXqqypM0e via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 14, 2017

"Anggota PJR yang patroli melihat perempuan sedang berjalan sambil menangis. Awalnya saat ditemukan korban tidak mengaku diperkosa dan ditinggalkan. Tapi setelah diinetrogasi oleh unit PPA, korban mengaku," ucapnya.

Usai mendengar pengakuan korban, ujar Rusdy, anggota polisi lalu melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV di Tol Pasteur.

Berbebal petunjuk dari CCTV polisi langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi pengurus angkot jurusan Cijerah - Sederhana, hingga tertuju pada nama Rudi dan langsung diamankan polisi.

Waspada! Puluhan Orang di Kendari Alami Gangguan Mental Gara-gara Konsumsi Obat ini https://t.co/6cdEE9AXGm via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 14, 2017

"Kami amankan pelaku hari itu juga, setelah melakukan pengembangan," katanya.

Akibat perbuatannya, Rudi terancam harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 7 tahun karena terbukti melanggar pasal 81 dan atau 82 Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.