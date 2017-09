Perempuan Asal Indonesia Ini Berbagi Rahasia Atas Kesuksesannya Jadi Sutradara di Hollywood

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Sutradara muda berbakat, Livi Zheng menjadi buah perbincangan hangat ketika filmnya yang berjudul "Brush With Danger" menembus Hollywood.

Tidak hanya masuk Hollywood, tapi film "Brush With Danger" juga sempat masuk dalam seleksi semifinal nominasi Oscar 2015.

Bukan hal yang mudah untuk dapat bersaing di dunia internasional, tetapi bagi Livi Zheng, tekad yang bulat menjadi kunci suksesnya.

“Saya harus bisa, saya mau di film harus sampai sukses. Jangan sampai kita punya opsi, ‘kalau gagal, ngga apa-apa’,” ujar Livi Zheng menceritakan tekadnya kepada wartawan di Museum KAA, Bandung, Kamis (14/9/2017).

Livi Zheng juga mengakui banyak talenta dan bakat di Indonesia di berbagai bidang yang ia sayangkan tidak dapat bersaing di dunia internasional.

Menurutnya banyak orang Indonesia yang kurang yakin dengan kemampuannya padahal potensinya cukup besar untuk dapat bersaing di dunia internasional.

“Yang saya lihat anak muda Indonesia kurang pede, sedangkan kalau kita bersaing di dunia interasional, kita harus punya keyakinan. Kalau kita nggak yakin, bagaimana kita meyakinkan orang lain,” ujar Livi Zheng.

Ia menekankan mental "aku harus bisa" harus ditanamkan pada anak muda Indonesia.

Livi Zheng baru saja menyelesaikan produksi dua film pendek berjudul "Life is Full of Surprises" dan "Second Chance".

Sedangkan untuk film panjangnya, film "Insight" akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang.

Banyak aktor Hollywood berpengalaman ikut terlibat dalam film "Insight", di antaranya adalah Tony Todd (Candyman), John Savage (The Deer Hunter), Madeline Zima (The Vampire Diaries), dan Sean Patrick Flannery (The Young Indiana Jones).

Selain itu, pada 2018 mendatang, film terbarunya berjudul "Bali Beats of Paradise" juga akan dirilis dan ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika.