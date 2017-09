Jessica Iskandar Buka Usaha Jedar Koofee di Bandung, Kopinya Nikmat dan Segar

Tampilan Jedar Koofee untuk take away menggunakan botol, sedangkan untuk diminum langsung menggunakan gelas yang tampilannya menarik.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Jedar Koofee adalah sebuah usaha cold brew milik artis cantik Jessica Iskandar yang baru saja buka sejak sebulan yang lalu.

Anda bisa menemukan Jedar Koofee di tempat makan Chick And Roll yang berada di Jalan Ir H Juanda No 110, samping Factory Outlet Blossom.

Penyajian Jedar Koofee berbeda dengan kopi lainnya.

Biasanya kopi disajikan dengan alat-alat kopi dan menggunakan gelas biasa.

Sedangkan Jedar Koofee disajikan dengan kemasan yang menarik.

Selain rasa, sebuah produk biasanya lebih menarik karena kemasan dan penyajiannya yang berbeda. Itulah yang menjadi keunggulan Jedar Koofee.

Crew Chick and Roll, Dhea Fitriyani mengatakan bahwa Jedar Koofee langsung menyediakan kopi arabika Sulawesi dari Jakarta yang artinya produksi pembuatan kopi tidak disediakan di Bandung.

"Kita cuma dikasih latte nya saja, dikirim per pack sebanyak 240 liter, masa expirednya tiga hingga empat hari," ujar Dhea di Chick and Roll, Jalan Ir H Juanda No 110, Jumat (8/9/2017).