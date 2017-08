Gelar Tasyakuran Kehamilan, Penampilan Menantu SBY Ini Justru Jadi Bahan Perbincangan Netter

TRIBUNJABAR.CO.ID - Menantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Rubi Aliya Radjasa baru saja menggelar tasyakuran kehamilan 4 bulan.

Aliya saat ini tengah mengandung anak ketiga.

Angel Lelga Kehilangan Case Ponsel,Astaga Ternyata Aksesoris Berwarna Emas itu Harganya Bikin Kaget https://t.co/WxQHq2wdU1 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 15, 2017

Sebelumnya, istri Edhi Baskoro Yudhoyono ini sudah dikarunia dua anak laki-laki yaitu Airlangga Satriadhi Yudhoyono dan Pancasakti Maharajasa Yudhoyono.

Tasyakuran kehamilan 4 bulan ini diketahui dari postingan Aliya di akun Instagramnya, @ruby_26.

Dalam foto-foto tersebut, terlihat keluarga SBY dan Hatta Rasaja yang merupakan ayah Aliya berkumpul.

Baca: Astaga, Ahmad Dhani Redakan Tangis Putranya dengan Berikan Bergepok Uang Ratusan Ribu

"Tasyakuran 4 bulanan kehamilan kami semoga diberikan kesehatan, keselamatan, umur, rezeki, jalan kehidupan yg baik serta bermanfaat untuk bayi yg dikandung kelak We Love You So Much Baby.. #TheYudhoyono #TheRajasa #BabyNo3inTheBun," tulisnya.

Tasyakuran kehamilan 4 bulan Aliya (Instagram/Aliya)

Netizen pun memberi tanggapan.

Ada yang menebak bayi Aliya kembar, namun ada juga yang mendoakan anak ketiga Aliya nantinya berjenis kelamin perempuan.