Giorgino Abraham Unggah Foto Bersama Putri Pesepak Bola Ini, Netter: Ini Mah Namanya Pengalihan Isu

TRIBUNJABAR.CO.ID - Belum reda digosipkan dengan lawan mainnya, Giorgino Abraham kini malah memeluk wanita lain.

Pemain sinetron Berkah Cinta itu mengunggah foto yang membuat netizen semakin geleng kepala.

Pasalnya Gino begitu panggilan akrab cowok ini, digosipkan tengah dekat dengan Iris Bella setelah putus dengan Angela Gilsha.

Akan tetapi hingga sekarang keduanya masih menampik isu tersebut.

Cowok 22 tahun itu malah mengunggah foto tengah akrab dengan seorang cewek.

"Someone who I dont see as much but understands me the most. The only person I can pour all my feelings to when I need it the most. I Love you always my sister"

'Seseorang yang enggak pernah ketemu, tapi paling memahami aku. Satu-satunya orang tempat aku curhat ketika aku sangat membutuhkan, Aku cinta kamu selalu saudara perempuanku.'

Tulis Giorgino pada caption.

Yang mana Gino dengan si cewek berambut separuh pirang itu, dirangkul dan mendekatkan kepala.

Dialah Amanda Gonzales, putri pemain sepakbola Christian Gonzales.