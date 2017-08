Begini Nyamannya Suasana Nongkrong Kekinian di Yo Bites and Bakery

Ruangan indoor menyajikan kursi kayu ditemani bantal cantik di Yo Bites And Bakery, Jalan Karangsari No 16.

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Cafe yang nyaman, menyajikan beragam jenis pilihan makanan dan tempatnya yang instagramable menjadi sasaran pecinta kuliner di seluruh daerah.

Yo Bites and Bakery, sebuah cafe yang homy menyajikan beragam jenis pilihan makanan diantaranya Max Moritz Bakery, soup salad and sandwich, ice cream lick over lips (LOL), beverage coffee, tea, dan juices.

Yo Bites and Bakery memiliki tempat yang cukup luas di Jalan Karangsari No 16.

Untuk bisa menemukan cafe ini dari arah menuju Jalan Setiabudi ikuti saja penunjuk jalan menuju Karang Setra, setelah Rumah Mode sebelah kiri jalan sudah menuju Jalan Karangsari.

Begitu memasuki cafe Yo Bites and Bakery, pengunjung akan menemukan beragam macam tenant dan pilihan arena tempat duduk yang ingin digunakan.

Menurut owner Yo Bites and Bakery, Vivia Setiawan (23) memang banyak orang yang menyangka jika cafe ini adalah food court.

"Memang banyak makanan dari tenant lain tetapi ini bukan food court, Yo Bites and Bakery adalah cafe," jelasnya di Yo Bites And Bakery pada Jumat (4/8/2017).

Di Yo Bites and Bakery ini, pengunjung bisa memilih apakah mau duduk di dalam (indoor), di teras (semi outdoor) dan di bagian luar (outdoor).

Di bagian dalam pengunjung bisa menikmati duduk di bangku kayu panjang dengan bantal yang berwarna-warni.

Di bagian semi outdoor, pengunjung bisa menikmati konsep modern rustic dan udara yang sejuk, lampu gantung yang elegant terpasang di bagian atap.

Untuk bagian outdoor, pengunjung bisa duduk di bawah tenda payung yang unik, sambil menikmati keindahan daun-daun hijau menghiasi area outdoor.

Di Yo Bites and Bakery pengunjung bisa menikmati suasana sejuk dan nyaman sambil mengerjakan tugas maupun meeting bersama kerabat kantor.

Bagaimana, tertarik untuk nongkrong cantik di Yo Bites and Bakery?