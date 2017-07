Daftar 50 Makanan Terenak di Dunia versi CNN, Juaranya Tetap Makanan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Tahun lalu, situs berita CNN mengumumkan rendang khas Indonesia sebagai makanan nomor satu terenak di dunia.

Tahun ini, CNN kembali merilis daftar 50 makanan terenak sedunia lewat 35.000 voting di media sosial Facebook.

Hasilnya, rendang khas Sumatera Barat kembali menduduki peringkat pertama.

Dilansir dari CNN, Jumat (14/7/2017), berikut daftar 50 makanan terenak di dunia.

"Rendang is the best," tulis seorang voter, Kamal F Chaniago. Voter lainnya, Isabela Desita menuliskan, "Rendang should be the first! It's really nice, you should try!"

Tak hanya rendang, nasi goreng khas Indonesia juga menempati peringkat kedua.

Sementara itu, makanan Nusantara lainnya yang masuk daftar adalah sate, yang menduduki peringkat ke-14.

Berikut daftar 50 makanan terenak sedunia versi CNN tahun 2017.

1. Rendang, Indonesia

2. Nasi goreng, Indonesia

3. Sushi, Jepang

4. Tom yam goong, Thailand

5. Pad thai, Thailand

6. Som tam, Thailand

7. Dim sum, Hongkong

8. Ramen, Jepang

9. Bebek peking, China

10. Massaman curry, Thailand

11. Lasagna, Italia

12. Kimchi, Korea

13. Chicken rice, Singapura

14. Sate, Indonesia

15. Es krim, Amerika Serikat

16. Kebab, Turki

17. Gelato, Italia

18. Croissant, Prancis

19. Green curry, Thailand

20 Pho, Vietnam

21. Fish n chips, Inggris

22. Egg tart, Hongkong

23. Bulgogi, Korea

24. Fried rice, Thailand

25. Cokelat, Meksiko

26. Penang assam laksa, Malaysia

27. Tacos, Meksiko

28. Barbecue pork, Hongkong

29. Chili crab, Singapura

30. Cheeseburger, AS

31. Fried chicken, AS

32. Lobster (global)

33. Seafood paella, Spanyol

34. Shrimp dumpling, Hongkong

35. Neapolitan pizza, Italia

36. Moo nam tok, Thailand

37. Potato chips, AS

38. Warm brownie and vanilla ice cream (global)

39. Masala dosa, India

40. Bibimbap, Korea

41. Galbi, Korea

42. Hamburger, Jerman

43. Fajita, Meksiko

44. Laksa, Singapura

45. Roti prata, Singapura

46. Maple syrup, Kanada

47. Fettucini alfredo, Italia

48. Parma ham, Italia

49. Lechon, Filipina

50. Goi Cuon, Vietnam