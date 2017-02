Cut Meyriska dan Roger Danuarta Santer Disebut Makin Dekat, Ini Faktanya di Medsos

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Gosip kedekatan Cut Meyriska dan Roger Danuarta memang sudah santer terdengar.

Walaupun kedua pemeran dalam sinetron 7 Manusia Harimau ini selalu mengelak bahwa mereka tak memiliki hubungan khusus.

Namun sepertinya kedua pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta ini selalu menginsyaratkan adanya hubungan yang spesial.

Hal ini bisa semakin terlihat saat beberapa jam lalu, akun gosip Instagram Lambe Turah mengunggah foto kebersamaan antara Cut Meyriska dan Roger Danuarta yang saling mesra dengan memanggil nama kesayangan masing-masing dalam akun sosial media path.

Foto unggahan dari akun lambe turah yang memperlihatkan kemesraan Cut Meyriska dan Roger Danuarta. (lambeturah/instagram/ Tabloidnova.com)

Akun path dengan nama Roger yang diduga adalah Roger Danuarta menuliskan kalimat yang super romantis, bertuliskan “Just being with you makes me happy. Love you bee!!!,”tulis artis peran ini.

Tak ketinggalan akun path yang bernama Cut dan diduga adalah akun sosial media path milik Cut Meyriska membalasnya dengan tak kalah romantis dengan tulisan, “Love u more Pupu,”.

Apakah keduanya memang sudah menjalin kasih?Bukan tak mungkin keduanya akhirnya bisa menjadi pasangan kekasih.

Pasalnya, Cut Meyriska pun sudah putus hubungan dari Teuku Fathir beberapa waktu lalu.

Sementara Roger Danuarta juga disebut-sebut belum memiliki pasangan kekasih. Serasi kah kedua pasangan ini?

(Tabloidnova.com/ Swita Amallia Alessia)