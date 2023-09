Ini Alasan Penyerang Persib Bandung Ezra Walian Berselebarasi Cium Tangan Setelah Mencetak Gol

TRIBUNJABAR.ID - Unggahan Ezra Walian di akun instagram pribadinya menuai banyak komentar bobotoh.

Ezra memasang foto selebrasi dia ketika mencetak gol ke gawang Persikabo 1973.

"Always a special feeling, this is for you bobotoh," kata Ezra Walian dalam kolom komentarnya.

Gelandang Persib Bandung Marc Klok ikut berkomentar dengan memposting emoticon tepuk tangan.

Ezra Walian mendedikasikan golnya ke gawang Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 16 September 2023, untuk mendiang ibunya dan seluruh pendukung Persib.

Ezra membobol gawang Persikabo 1973 pada menit 89 memanfaatkan umpan Arsan Makarin.

Sempat mengontrolnya, Ezra kemudian melakukan tendangan kaki kanan yang tak mampu dibendung kiper Persikabo 1973.

Setelah mencetak gol, Ezra langsung merayakannya dengan berlari ke arah tribun sambil mencium tato yang ada di lengan kirinya sebelum meninjukan tanganya ke udara.

Gesture mencium lengan itu adalah wujud kecintaan dirinya kepada Sang Ibu.

"Aku punya tato ibu yang sudah meninggal. Setiap kali aku mencetak gol, pasti aku mencium (tato) untuk penghormatan," ungkapnya.

Ezra mengaku senang bisa membantu tim meraih kemenangan.

"Aku senang sekali bisa membantu tim. Kami semua main bagus. Semua telah bekerja keras di pertandingan dan latihan. Kami senang sekali dapat tiga poin. Ini untuk suporter dan semuanya," kata Ezra.

Ezra, kini, menunggu laga selanjutnya untuk membuktikan layak menjadi andalan Bojan Hodak.

Persib bakal bertandang ke Bhayangkara FC, di Stadion Patriot Chandra Bahaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/9/2023).

Bersama Persib Bandung, Ezra siap melanjutkan tren positifnya di laga pekan ke-13 Liga 1 2023/24.