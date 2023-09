Unik, Kurokoffiee Hadirkan Menu yang Terinspirasi dari Film Animasi Studio Ghibli, Layak Dicoba

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kurokoffiee menyajikan menu spesial yang terinspirasi dari film-film produksi Studio Ghibli.

Daya tarik film bergenre fantasi ini menampilkan secara visual makanan khas jepang yang menggiurkan.

Kini, tak hanya sekadar khayalan semata, Anda dapat mencicipi menu di Kurokoffiee yang terinspirasi dari film animasi Ghibli.

1. Satsuki's Bento

Film animasi yang diproduksi Ghibli pada tahun 1988, My Neighbour Totoro, menampilkan secara visual hidangan bento yang disiapkan oleh pemeran utama bernama Satsuki.

Bento disajikan secara sederhana, dengan menu nasi dengan flum, sayur, ikan, dan tobiko.

2. Haku's Onigiri

Menu selanjutnya dari Kurokoffiee terinspirasi satu film legendaris Studio Ghibli berjudul Spirited Away.

Tampak adegan sang pemeran utama, Chihiro, mengalami tekanan mental setelah melihat kedua orang tuanya berubah menjadi babi besar.

Karakter lain di animasi tersebut Haku, anak laki-laki berusia 12 tahun yang membantu Chihiro untuk melepas kutukan yang menjerat orang tuanya, berusaha menghibur dengan menawarkan nasi kepal onigiri.

3. Ponyo's Ramen

Mi yang kerap disantap oleh masyarakat Jepang ini digambarkan secara detail dan tampak lezat di film animasi berjudul Ponyo on the Cliff by the Sea.

Bahkan, resep menu membuat ramen ditampilkan secara apik dianimasi fantasi yang tayang sejak 2008 tahun silam.