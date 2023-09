Tangguh Hadapi Tantangan, SBY Kembali Turun Gunung Menangkan Prabowo di Pilpres 2024 

TRIBUNJABAR.ID,- Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dinilai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin yang kuat dan tangguh sehingga layak untuk memimpin Indonesia untuk ke depannya. SBY mengatakan Prabowo sudah memiliki syarat yang cukup untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.

"Seorang pemimpin kalo kuat kalo tangguh tidak pernah menyerah diganggu seperti apapun tidak akan jatuh, tidak akan runtuh di tengah jalan dan Pak Prabowo memiliki itu," kata SBY di kediaman Prabowo, Minggu (17/9) kemarin.

SBY mengaku sudah mengenal sosok Prabowo sejak masih sama-sama berseragam militer. SBY menyatakan memiliki kesamaan dengan Prabowo, baik dari pendidikan, pemikiran, dan ideologi politik untuk Indonesia.

"Sebagai sahabat dekat saya tau, bacaan kami sama, pendidikan kami sama di dalam dan di luar negeri, operasi kami juga sama saya juga 5 tahun di Timor-Timur Pak Prabowo juga sama," ujarnya.

Artinya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut sangat mengenal sosok Prabowo. Menurutnya, Prabowo memiliki kompetensi yang sangat diperlukan sebagai seorang presiden.

"Saya mengenal Pak Prabowo, outlook wawasan beliau, pengetahuan beliau always every day from defense, ideologi politics, international relations, almost everything kecakapan termasuk visi yang diperlukan seorang presiden," ujarnya.

Dalam paparannya, SBY siap mendukung penuh Prabowo di Pilpres 2024. SBY yang sudah pensiun dari dunia politik mengatakan siap untuk turun gunung membantu mengantarkan Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

"Bapak Prabowo, do your best, berjuanglah sekuat tenaga, kita semua akan menyukseskan. Saya sudah pensiun dari politik, saya sekarang kembali melukis, dan membina klub bola Polri. Tapi for you, saya siap turun gunung," pungkasnya.