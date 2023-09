Klasemen Liga 1 Setelah Persib Bandung dan Persija Jakarta Menang, Hasil Lengkap Pekan Ke-12

TRIBUNJABAR.ID - Ini adalah klasemen Liga 1 2023/2024 setelah Persib Bandung dan Persija Jakarta menang pada pekan ke-12.

Persib Bandung menempati posisi ke-7 Klasemen Liga 1 setelah menang 2-0 atas Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (16/9/2023).

Adapun Persija Jakarta meski menang atas Persita Tengerang 1-2, kemarin, posisinya masih di bawah Persib Bandung.



Persija Jakarta, kini berada di posisi ke-9.

Puncak klasemen Liga 1 masih dikuasai Madura United. Poinnya terus meningkat setelah menang telak 4-0 atas Persebaya Surabaya.

Di posisi kedua ada Borneo FC, kemudian di urutan ketiga diduduki tim penuh kejutan RANS Nusantara FC.

Hasil Pertandingan

Pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/2024

Jumat, 15 September 2023

PSM Vs Barito Putera 2-0

Bali United Vs RANS Nusantara 1-2

Dewa United Vs Bhayangkara FC 2-2

Sabtu, 16 September 2023

Arema FC Vs Persita 0-0

Persib Vs Persikabo 2-0

Persis Solo Vs PSIS 2-0

Minggu, 17 September 2023

Madura United Vs Persebaya 3-0

Borneo FC Vs PSS 1-0

Persik Vs Persija 1-2

Klasemen Liga 1

Persib Bandung Menang Atas Persikabo