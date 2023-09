Jadwal Lengkap Liga Champions Pekan Ini, AC Milan vs Newcastle di Grup F, PSG vs Borussia Dortmund

TRIBUNJABAR.ID - Ini jadwal lengkap Liga Champions pekan ini. Laga fase grup ini akan dibuka AC Milan vs Newcastle.

AC Milan vs Newcastle di grup F akan digelar di San Siro pada Selasa (19/9) mulai pukul 23:45 WIB.

AC Milan dan Newcastle berada di grup F bersama Paris Saint-Germain (PSG, Prancis) dan Borrusia Dortmund (Jerman)

Adapun PSG bakal bertemu Borussia Dortmund.

Pertandingan AC Milan dan Newcastle akan bersamaan dengan laga Young Boys vs RB Leipzig di Stadion Wankdorf, Bern Swiss.

Setelah itu akan ada 6 pertandingan Liga Champions lainnya lagi yang digelar serempak pada Rabu (20/9) pada pukul 02:00 WIB.

Di antaranya laga antara Feyenoord vs Celtic, Lazio vs Atlético Madrid, PSG vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Red Star Belgrade, Barcelona vs Antwerp, dan Shakhtar Donetsk vs Porto.

Pada Rabu (20/9) pukul 21:30 akan digelar Lille vs Olimpija kemudian pada pukul 23:45 digelar laga Galatasaray vs København yang bersamaan dengan pertandingan antara Real Madrid vs Union Berlin.

Ada enam pertandingan Liga Champions lainnya yang digelar Kamis (21/9) mulai pukul 02:00 WIB yaitu pertandingan antara Bayern München vs Manchester United, Sevilla vs Lens, Arsenal vs PSV, Sporting Braga vs Napoli, Benfica vs Salzburg, dan Real Sociedad vs Inter Milan.

Jadwal Lengkap Liga Champions Pekan Ini

Selasa (19/9) dan Rabu (20/9)

23:45 AC Milan vs Newcastle United

23:45 Young Boys vs RB Leipzig

2:00 Feyenoord vs Celtic