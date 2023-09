SOSOK Rachel Zegler yang Akan Menjadi Pemeran Utama Film Snow White Disney

TRIBUNJABAR.ID - Rachel Zegler akan menjadi pemeran utama film live action remake “Snow White".

Rachel terpilih untuk memainkan perannya sebagai Putri Snow White oleh Disney pada 2021.

Kala itu, dia terpilih berbarengan dengan Gal Gadot sebagai pemeran Evil Queen dalam film itu.

Namun, mengingat Rachel baru saja memulai debutnya dalam dunia seni peran, banyak dari para penggemar yang belum mengetahui latar belakang aktris ini.

Rachel Anne Zegler atau yang biasa dikenal dengan nama Rachel Zegler merupakan seorang aktris berkelahiran tahun 2001.

Dia seorang aktris keturunan Kolombia.

Rachel lahir di Hackensack, New Jersey, dari pasangan Gina dan Craig Zegler.

Rachel kemudian dibesarkan di Clifton, New Jersey.

Dia bersekolah di St. Philip the Apostle Preparatory School.

Rachel pertama kali dikenal berkat peran yang ia mainkan dalam drama musikal West Side Story (2021) sebagai Maria Vasquez.

Perannya tersebut kemudian membuat Rachel berhasil memenangkan Penghargaan Golden Globe untuk Aktris Terbaik – Film Komedi atau Musikal.

Berkat penghargaannya itu, Rachel kemudian dinobatkan sebagai penerima termuda di usia 20 tahun.

Ia bahkan termasuk dalam daftar Forbes, "30 Under 30" pada tahun 2022.

Baru-baru ini, ia sempat membintangi sekuel superhero DC Shazam! Fury of the Gods (2023) dengan perannya sebagai Anthea.

Tak hanya itu, Zegler kabarnya juga akan bermain dalam film prekuel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes yang sangat dinantikan kelanjutannya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siapa Rachel Zegler yang Perankan Putri Snow White Disney?"