Penjual Gorengan di Cijawura Bersyukur Dapat Bantuan Gerobak dari Dinsos dan Donatur dari Kuwait

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fatimah (52), bersyukur dan berterima kasih kepada Dinsos Kota Bandung juga tentunya donatur dari Kuwait dan negara timur tengah lainnya.

Fatimah adalah warga Cijawura Hilir yang mendapatkan bantuan gerobak untuk berjualan.

"Terima kasih banyak mudah-mudahan gerobak ini bisa menjadi ladang pahala bagi donatur dan bisa pula menjadi bermanfaat untuk saya mencari nafkah," ujarnya yang sudah selama tiga tahun berjualan gorengan di Cijawura.

Sebanyak 20 pelaku UMKM di 12 kecamatan Kota Bandung mendapatkan bantuan gerobak jualan dari Dinas Sosial Kota Bandung yang bekerjasama dengan Yayasan Baitul Khoiriyah dari donasi organisasi yang ada di Kuwait, Kamis (14/9/2023).

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Sony Bachtiar menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima donasi melalui Yayasan Baitul Al Khoiriyah yang secara berkala memberikan bantuan bagi warga Indonesia khususnya Kota Bandung.

"Alhamdulillah kami dapatkan bantuan 20 gerobak untuk mengganti gerobak yang rusak dan tak layak pakai. Para pelaku UMKM ini ada yang berjualan pempek, bakso, gorengan, lotek, dan gorengan," ujarnya.

Para pelaku UMKM yang mendapatkan ini tersebar di 12 kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Mereka yang menerima bantuan gerobak ini, kata Sony, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan telah diasesmen by name by address serta by problem.

"Semoga (bantuan) bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka. Kami juga akan berikan pendampingan bagaimana cara mendapatkan market, termasuk lokasi berjualannya. Jadi, ada pendampingan usaha yang dilakukan Dinsos maupun perangkat daerah lain yang memiliki urusan pendampingan UMKM," ujarnya.

Pengurus Yayasan Baitul Khoiriyah, Abdul Azis mengatakan pihaknya berkantor di Kota Bandung dan berafiliasi dengan negara Kuwait sebagai sumber donasi serta negara di timur tengah lain, semisal Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan lainnya.

"Kami memang miliki program bantuan gerobak beberapa kali, serta program lainnya untuk bantuan kaki juga tangan palsu secara rutin bekerjasama dengan Dinsos Kota Bandung. Alhamdulillah kami saat ini bisa membantu gerobak UMKM. Dan semoga sinergitas ini terus berkelanjutan bersama Dinsos," katanya. (*)

