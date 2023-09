Pemkot Cimahi Memiliki 32 Ton Beras Cadangan Untuk Disalurkan Saat Kondisi Tertentu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemkot Cimahi memiliki stok 32 ton beras cadangan yang akan disalurkan dalam kondisi tertentu, termasuk saat beras langka dan harganya mahal akibat musim kemarau yang berdampak menurunnya hasil panen.

Seperti diketahui, harga beras medium di Pasar Atas Kota Cimahi yang awalnya Rp 11 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 13.500 per kilogram dan beras premium dari Rp 12.500 per kilogram naik menjadi Rp 14.500 per kilogram.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi Tita Mariam mengatakan, meski harga beras naik namun ketersediaan beras di pasaran masih mencukupi, tetapi cadangan beras sebanyak 32 ton tersebut tetap disiapkan.

"Kalau pasokan kan berhubungan dengan ketersediaan dan kita juga berhitung karena ketersediaan pangan kita masih bergantung ke daerah lain, tapi sejauh ini masih aman," ujarnya di Perkantoran Pemkot Cimahi, Kamis (14/9/2023).

Selama ini para pedagang mendapat pasokan beras itu, kata dia, kebanyakan dari luar daerah seperti Cianjur, Ciamis, Kabupaten Bandung hingga berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kita juga punya cadangan pangan itu 32 ton beras. Ada sisa 16 ton dan saat ini sedang pengadaan lagi sebanyak 16 ton karena setiap tahun, kita pasti ada pengadaan cadangan pangan," kata Tita.

Selain disiapkan saat terjadi kelangkaan, kata dia, beras cadangan itu akan disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan, adanya kerawanan pangan, terjadi inflasi besar-besaran hingga penanganan masalah stunting.

"Penggunaan beras cadangan itu sesuai aturan yang tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwal). Beras cadangan yang tersedia itu merupakan sisa yang belum disalurkan dan hasil pengadaan tahun ini," ucapnya.

Untuk menyalurkan beras tersebut, kata dia, aparat kewilayahan harus mengusulkan permohonan bantuan dan nantinya akan dilakukan verifikasi oleh Dispangtan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain seperti Dinas Sosial Kota Cimahi.

"Nanti ada pendataan dari kelurahan, kalau ada permintaan dikaji, kita melibatkan Dinsos. Kalau memang dibutuhkan bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat," ujar Tita.

Hanya saja, kata dia, beras cadangan yang tersedia saat ini tidak akan mencukupi untuk mengintervensi pasar saat ini, mengingat harga beras di pasaran tengah mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir.

"Jadi hanya akan disalurkan jika terjadi kerawanan pangan dan sebagainya saja. Tapi sejauh ini kita belum terima laporan permintaan dari wilayah," ucapnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.