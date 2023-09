Pedagang Beras di Pasar Kosambi Keluhkan Kenaikan Harga Beras, Naik Rp 300/Kg tapi Terus-terusan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Harga beras terus merangkak naik yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat di Bandung.

Suasana Pasar Kosambi Bandung di pagi hari cukup ramai dengan aktivitas jual beli sayuran maupun buah-buahan.

Namun kios beras PD Mekar Sari di Pasar Kosambi tampak sepi pembeli.

Pedagang beras Pasar Kosambi, Ardi mengatakan sejak awal September kiosnya tidak ramai karena harga beras yang terus merangkak naik.

"Kenaikan harga beras terjadi sejak akhir Agustus hingga sekarang. Naiknya bertahap Rp 300 rupiah tapi terus-terusan gak berhenti," ujar Ardi saat ditemui di kiosnya, Kamis (14/9/2023).

Ardi mengatakan kenaikan harga beras ini mencapai Rp 2.000-3.000 per kilogramnya.

"Harga beras normalnya Rp 10.000 per kilogram, sudah tidak ada, paling murah di angka Rp 13.000 sedangkan untuk beras premium harganya dari Rp 13.000 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram," kata Ardi.

Harga yang tinggi ini dikatakan Ardi dikeluhkan oleh pembelinya karena biasanya dengan harga Rp 13.000 per kilogram, mereka sudah bisa mendapatkan beras premium.

Hal ini pun berdampak pada daya beli masyarakat yang membeli beras di kiosnya.

"Biasanya banyak yang beli sekarung dengan, kalau sekarang berkurang, paling belinya 15 kilogram," ucapnya.

Kenaikan harga beras ini kata Ardi diakibatkan adanya gagal panen dan belum ada penyaluran dari bulog.

"Biasanya ketika harga melambung tinggi, kalau bulog ada stok banyak berlimpah akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional, cuma sekarang memang belum ada," tutur Ardi.

Sulitnya heras saat ini pun terjadi di pabrik yang biasa mengirim ke kiosnya.

"Kalau saya biasanya pembelian minta di kirim, sampai sekarang juga belum sampai karena memang dari pabriknya belum ada," ujar Ardi.(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita)