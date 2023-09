Kamar Dagang AS Nilai Prabowo Sukses Bawa Indonesia Semakin Kuat

TRIBUNJABAR.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sangat sukses membawa Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) melihat Prabowo berhasil memodernisasi militer saat menjabat sebagai Menhan.

Bahkan kekuatan militer Indonesia berada di posisi ke-13 dari seluruh negara di dunia dalam data Global Fire Power 2023. Indonesia berada di bawah Brazil dan dua tingkat di atas Ukraina, bahkan TNI masih jauh lebih kuat dibanding dengan tentara Spanyol (21) dan Jerman (25).

Posisi tersebut merupakan sebuah kesuksesan Prabowo sebagai menhan. Prabowo berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti nomor 13 di seluruh dunia.

"Indonesia berupaya memodernisasi militernya, dengan dukungan AS yang ditegaskan oleh pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan Prabowo dengan Austin di Pentagon," kata Direktur Senior Asia Tenggara US Chamber of Commerce, Shannon Hayden di laman US Chambers, diakses Kamis (14/9/2023).

Shannon mengulas beberapa kesuksesan Prabowo selama menjabat sebagai Menhan RI. Ia melihat Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut berhasil megakuisisi pembelian 24 jet tempur canggih F-15EX dan 24 Helikopter Lockheed Martin.

Selain itu, Prabowo juga berhasil mengakuisi 24 Helikopter pembunuh Sikorsky S-70M Black Hawk. Semua perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo di St Loiuis bersama dengan Menteri Pertahanan AS.

"Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian di St. Louis dengan Boeing untuk membeli 24 jet tempur F-15EX dan berada di Washington untuk perjanjian penjualan hingga 24 helikopter Lockheed Martin/Sikorsky S-70M Black Hawk," jelas Shannon.

Kunjungan tersebut menurutnya merupakan kesempatan untuk mempromosikan prioritas domestik Prabowo melalui peningkatan hubungan antara AS dan Indonesia. Prabowo berhasil memenangkan hati publik dengan berbagai kesuksesan yang dicapai, ini menjadi poin penting untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Ini merupakan kemenangan publik baginya dalam perannya sebagai menteri pertahanan," pungkasnya.