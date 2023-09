Bali United FC vs RANS Nusantara FC, Stefano Cugurra Berharap Dukungan Suporter

Bali United FC vs RANS Nusantara FC, Stefano Cugurra memasang target meraih poin penuh saat menjamu RANS Nusantara FC, di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Jumat (15/9) malam.

TRIBUNJABAR.ID, GIANYAR - Bali United FC vs RANS Nusantara FC, Stefano Cugurra memasang target meraih poin penuh saat menjamu RANS Nusantara FC, di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Jumat (15/9) malam.

Pada laga pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24, ini pelatih Bali United Stefano Cugurra berharap suporter kembali mendukungan memenuhi stadion untuk memberikan semangat perjuangan tim.

“Target pasti ingin menang di rumah dan mudah-mudahan suporter bisa datang untuk mendukung tim Bali United,” katanya.

Kemenangan ini sangat penting untuk memperbaiki posisi Bali United di tangga klasemen sementara.

Saat ini tim Bali United berada di posisi ke-8 dengan perolehan 17 poin. Hasil dari 5 kemenangan, 2 imbang dan 4 kekalahan.

RANS Nusantara FC berada di posisi ke-4 dengan perolehan poin sebanyak 19 hasil dari 5 kemenangan, 4 imbang dan 2 kekalahan.

Selama jeda BRI Liga 1 2023/24, Bali United memanfaatkan waktu dengan perbaikan dan persiapan tim. Sehingga saat ini tim berjuluk Serdadu Tridatu dalam kondisi siap bertanding.

Duo striker Ilija Spasojevic dan Jefferson Assis ditambah kehadiran Privat Mbarga siap menjadi ancaman lini belakang RANS.

Meskipun lini pertahanan lawan akan dijaga Arif Satria, Taufik Hidayat, Dallen Doke dan penjaga gawang Hilman Syah yang akan meredam serangan.

Jika Eber Bessa dkk mampu menang atas tamunya, maka Bali United akan memperoleh 20 poin menyalip perolehan poin RANS Nusantara FC.

“RANS Nusantara saat ini berada di posisi 4 besar dan unggul 2 poin dari Bali United. Pasti kami dari tim respek dengan mereka dan harus kerja keras buat bisa menang di rumah,” tutup Stefano Cugurra.

