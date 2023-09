Terbukti Berprestasi, Erick Thohir Dinilai Sosok Tepat Majukan Sepak Bola 

TRIBUNJABAR.ID,- Ketua Umum PSSI Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sebab, pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini telah menunjukkan prestasi dan kepiawaiannya dalam mengelola sepak bola nasional.

Pendiri Football Institute, Budi Setiawan mengistilahkan Erick Thohir sebagai sosok penyelamat sepak bola Indonesia. Erick Thohir mampu membangkitkan semangat dan juga mengantar sepak bola Indonesia ke berbagai prestasi.

"Saya dapat mengatakan bahwa Erick Thohir adalah Ketua Umum PSSI yang memenuhi ini: right man on the right place, at the right time (orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan di saat yang tepat pula),” kata Budi, Selasa (12/09).

Pernyataan tersebut merujuk dari berbagai prestasi yang ditorehkan Erick Thohir selama memimpin PSSI. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah berhasilnya Indonesia menyudahi puasa medali emas SEA Games dalam 32 tahun.

Erick Thohir mampu mengangkat harkat martabat Indonesia menjadi harum di dunia internasional. Itu dibuktikan dengan berhasilnya Erick Thohir meyakinkan juara dunia Argentina untuk bertanding melawan timnas Indonesia.

Terbaru, Erick Thohir juga berhasil mencetak sejarah dengan kemenangan Timnas U-23 melawan Turkmenistan. Di mana timnas junior belum pernah menang melawan Turkmenistan sejak tahun 2012.

Kemenangan ini juga mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024 Qatar. Dengan ini, Erick Thohir dinilai sukses mengubah pola pikir para pemain timnas Indonesia.

Saat ini pemain timnas dinilai bermain dengan hati dan kebanggaan dalam mengenakan seragam merah putih, bukan lagi berorientasi pada uang atau bonus.

“Dulu ada pemain Timnas yang bermain hanya untuk uang atau bonus. (Sekarang) Erick bisa merubah persepsi para pemain. Bermain harus untuk merah putih, kebanggaan negara. Bonus akan datang jika sudah berprestasi. Disitu tangan dingin Erick Thohir,” tekannya.