Jinan Laetitia Ungkap Sulitnya Melepaskan Lewat Lagu 'Objects of Affection'

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jinan Laetitia musisi pop dengan gaya eksentrik asal Bogor merilis lagu terbaru berjudul ‘Objects of Affection’.

Lagu ini mengambil inspirasi dari dirinya yang suka mengoleksi barang-barang hingga merasa terlalu sayang dengan barang tersebut.

Jinan mengatakan, dia pun lebih memilih menyimpan ketimbang membuangnya. Dia menyebutnya sebagai emotional hoarding.

“Aku sadar hal ini juga bisa ada dalam bentuk lain. Kalau dalam bentuk manusia kayak dengan toxic relationship, kebiasaan buruk, dan lain-lain. Hal-hal tersebut sebenarnya enggak berguna bagi kita, tapi we're so emotionally attached to it. Aku sebut hal ini sebagai emotional hoarding," kata Jinan secara virtual, Rabu (13/9/2023).

Lagu ini, kata Jinan, mengingatkan terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah bukan untuknya, tetapi sulit untuk melepaskan.

Lagu bernuansa pop ini ditulis oleh Jinan dan diproduseri Jinan bersama Osvaldorio.

‘Objects of Affection’ memiliki beat dan vibes yang ceria, tidak seperti lagu-lagu Jinan terdahulu yang terdengar lebih edgy.

Lagu yang lebih ceria ini juga tergambarkan di dalam lirik video yang rilis di hari yang sama melalui satu ilustrasi gambar yang berputar seperti orang yang sedang menari karena bahagia.

“Banyak orang yang suka dengan lagu-laguku yang mellow kayak di album sebelumnya. Di rilis kali ini aku dan co-producer-ku Osvaldorio pengin mereka punya lagu yang bisa diajak ceria juga,” katanya.

Jinan merilis album perdana yang diberi nama ‘One’ pada 2022. Dia menulis sembilan dari 10 lagu di album itu.

‘Timeless’ menjadi satu-satunya lagu yang ia ciptakan bersama dengan Pamungkas.

Sementara produser dari lagu-lagu album ini digarap oleh Jinan bersama Osvaldorio.

Di tahun yang sama ia juga meraih penghargaan AMI Awards untuk kategori Artis Solo Pria/Wanita R&B Kontemporer Terbaik untuk single terbarunya yang berjudul “Vanilla”.

Sementara single kolaborasinya dengan Pamungkas ‘Timeless’ masuk ke dalam nominasi untuk kategori Duo/Grup/Kolaborasi R&B Kontemporer Terbaik.

Tidak berhenti di situ saja, selain terus produktif membuat lagu, Jinan berkesempatan menjadi salah satu penampil di salah satu perhelatan besar di Singapura dalam waktu dekat. Itu akan menjadi panggung internasional pertama baginya.

“I feel blessed for this opportunity. Naturally, aku sedikit nervous. Tapi aku rasa lebih banyak excited daripada nervous-nya. Aku siapin setlist dan mood yang beda-beda buat yang datang nanti. Enggak sabar banget tampil sama bandmates-ku, Dilasarah, Hilmi Gantara, dan Antonio Geordano yang keren-keren," kata Jinan. (*)