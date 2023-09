Chord Lagu Inget Ka Mantan Versi Sallsa Bintan, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Inget Ka Mantan versi Sallsa Bintan.

Inget Ka Mantan adalah lagu Sunda yag dipopulerkan Ade Astrid bersama Gerengseng Team.

Karena kepopulerannya itu, lagu Inget Ka Mantan banyak dicover penyanyi lain, salah satunya oleh Sallsa Bintan dan 3 Pemuda Berbahaya.

Berikut chord dan lirik lagunya.

Intro: A#m F# A#m

A#m F# A#m



A#m F# A#m

isuk-isuk hudang sare lulungu keneh

G#

kuring indit ka dapur

A#m

mawa gelas ninyuh kopi

F#

gek diuk dina korsi

A#m

ngamparkeun udud jeung kopi

F#

paskuring ngaregot kopi

D#m F

sakolebat asa ngimpi

Reff:

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

Musik: A#m F# A#m

A#m F# A#m

A#m F# A#m

isuk-isuk hudang sare lulungu keneh

G#

kuring indit ka dapur

A#m

mawa gelas ninyuh kopi

F#

gek diuk dina korsi

A#m

ngamparkeun udud jeung kopi

F#

paskuring ngaregot kopi

D#m F

sakolebat asa ngimpi

Reff:

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan|

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

