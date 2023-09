Tukang Parkir di Ciamis Aniaya Istrinya Hingga Tewas, Polisi Masih Selidiki Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Oknum tukang parkir yang biasa mangkal di salah satu warung Bakso di Jl. Ir.H.Juanda Ciamis, diduga melakukan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga menyebabkan istrinya tewas.

Diketahui pelaku berisinisial AM berusia kurang lebih 50 tahun, merupakan warga Dusun Warung Wetan, Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis.

Peristiwa dugaan KDRT itu terjadi pada hari Minggu, 10 September 2023 kemarin.

Teman satu pekerjaan AM, yang tidak mau disebutkan namanya itu mengungkapkan, bahwa diduga AM telah melakukan KDRT yang mengakibatkan istri AM tewas.

"Dugaannya seperti itu, AM ini melakukan KDRT kepada istrinya sehingga hal itu menyebabkan istrinya meninggal dunia," katanya.

Mendengar kabar itu, sontak saja warga sangat terkejut, termasuk pemilik warung bakso tempat AM biasa mangkal yang tak menyangka AM bisa setega itu.

Rekan-rekan AM yang lainnya juga menyayangkan peristiwa tersebut, sebagai teman mereka saling kenal satu dengan lainnya.

Mereka tak menduga hal ini dilakukan oleh AM yang tega melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri.

Sementara itu, menurut KBO Reskrim Polres Ciamis IPDA Ateng Budiyono, membenarkan peristiwa KDRT yang dilakukan AM tersebut, namun untuk motifnya masih didalami.

“Benar diduga kejadian KDRT yang dilakukan AM menyebabkan istrinya tewas. Tapi untuk motif dan keterangan selanjutnya masih dalam penyelidikan, masih mengumpulkan bukti dan keterangan,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (11/9/2023). (*)

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini