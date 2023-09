Neraca Pangan di Kota Bandung Masih Positif, DKPP Pastikan Pangan Aman hingga Akhir Tahun 

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berdasarkan prognosis atau ramalan ketersediaan dan kebutuhan pangan pada 2023, neraca pangan di Kota Bandung masih memperlihatkan surplus (positif).

"Berarti untuk stok pangan strategis masih cukup sampai dengan akhir tahun, misalnya komoditi beras," ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, kepada Tribunjabar.id, Senin (11/9/2023)

Gin Gin menyebut, ketersediaan pangan di Kota Bandung dipasok dari produksi domestik, stok pemerintah daerah, dan sebagian besar impor dari daerah lain sekitar 96,42 persen.

"Untuk mengimbangi produksi domestik yang kecil, Pemerintah Kota Bandung memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) khususnya untuk komoditi beras," ujarnya.

Baca juga: Balai Besar Pengujian Padi Subang Siapkan Bibit Tahan Cuaca, Perkuat Ketahanan Pangan Saat El Nino

Sedangkan impor pangan dari daerah lain, kata dia, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Bandung.

"Namun diekspor kembali ke daerah lain di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya," tuturnya.

Dia menuturkan, dari kebutuhan masyarakat Kota Bandung sebanyak 189.143 ton per tahun, ketersediaan beras Kota Bandung sebanyak 204.416 ton per tahun.

"Dengan demikian masih ada surplus sebanyak 15.273 ton per tahun atau rata-rata stok beras masih surplus sebanyak 1.273 ton per bulan," ucapnya.

Baca juga: Balai Besar Pengujian Padi Subang Siapkan Bibit Tahan Cuaca, Perkuat Ketahanan Pangan Saat El Nino

Demikian pula untuk komoditi pangan strategis lainnya seperti jagung surplus 248 ton per bulan, bawang merah surplus 27 ton per bulan.

Selain itu, bawang putih surplus 32 ton per bulan, cabai merah besar surplus 27 ton, cabe rawit surplus 46 ton, daging sapi suplus 41 ton per bulan, daging ayam surplus 245 ton per bulan.

Lalu, telur ayam surplus 290 ton per bulan, gula pasir surplus 1.973 ton per bulan, dan minyak goreng surplus 388 ton per bulan. (*)