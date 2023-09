Momen Levy Madinda Cilik Ikut Latihan Bersama Persib Bandung,Bobotoh:Tanda-tanda Perpanjang Kontrak?

TRIBUNJABAR.ID - Inilah momen Levy Madinda saat membawa anaknya ikut berlatih bersama Persib Bandung.

Momen tersebut dibagikan Levy Madinda melalui akun Instagramnya pada Jumat (8/9/2023).

Levy Madinda mengunggah banyak foto saat anaknya berada di Stadion Sidolig tersebut.

Anak lelakinya itu pun terlihat fokus memainkan bola di lapangan tersebut.

Levy Madinda pun terlihat mendampingi hingga memberikan arahan untuk anaknya tersebut.

Melalui keterangan unggahannya, pemain asal Gabon tersebut mengatakan kebahagian sederhana adalah melihat senyuman dari sang putra.

Ia juga begitu bersyukur dengan energi positif yang selalu didapatkannya.

Tampaknya anaknya menjadi salah satu penyemangat dalam karier yang tengah dijalaninya, termasuk bersama Persib Bandung.

"The most important things in life are the simplest it makes it nice to see my son smile and fulfill thanks GOD for everything positive energy (Hal terpenting dalam hidup adalah yang paling sederhana. Sungguh menyenangkan melihat anak saya tersenyum dan bersyukur kepada Tuhan atas segala energi positifnya)," tulis Levy Madinda dikutip dari Instagramnya @levymadinda11, Senin (11/9/2023).

Unggahan Levy Madinda itu pun langsung dibanjiri komentar bobotoh.

Bobotoh berharap kehadiran sang anak di Kota Kembang bisa membuat Levy Madinda semakin gacor bersama Persib Bandung.

Mereka bahkan menyebut bahwa putranya adalah penerusnya.

Tak hanya itu, bobotoh lainnya begitu "keukeuh" ingin Levy Madinda tidak hanya sekedar pemain pinjaman untuk Persib Bandung.

