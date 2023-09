Rayakan Ulang Tahun Colonel Sanders, KFC Luncurkan Paket Baru, Paket Anak, hingga Isi Lebih Banyak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengusaha yang mendirikan KFC, Colonel Sanders akan berulang tahun pada hari ini 9 September 2023 mendatang.

Dalam menyambut hari ulang tahunnya, KFC Indonesia meluncurkan paket-paket baru untuk memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan setianya.

Hendra Yuniarto selaku Chief Marketing Officer PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang waralaba KFC di Indonesia, mengatakan KFC terus berinovasi untuk terus menghadirkan inovasi dan memberikan kepuasan bagi pelanggan.

Sejak 7 September 2023, pelanggan akan menemui paket-paket baru yaitu Super Besar New dan Jagoan Puas di semua gerai KFC.

“Dua paket terbaru ini pelanggan akan lebih puas dalam menikmati sedapnya ayam goreng maupun burger,” kata Hendra, Sabtu (9/9/2023).

Paket terbaru pertama adalah Paket Super Besar New (SB New) yang terdiri dari 2 varian yaitu SB New 1 dan SB New 2.

SB New 1 berisi ayam goreng, nasi, minuman soda dan side dish yang bisa dipilih yaitu perkedel, soup atau cream Soup dengan harga mulai dari Rp36.818.

Sementara untuk yang ingin mendapat kenikmatan lebih, Anda bisa memilih SB New 2 .

“Paket ini sama seperti yang pertama tetapi ayamnya isi lebih banyak yaitu 2 ayam goreng dengan harga mulai dari Rp48.636.

Selain itu juga terdapat paket Jagoan Puas yang hadir dengan dua varian yaitu paket nasi, ayam goreng dan air mineral atau paket burger, 3 chicken balls dan air mineral yang banderol dengan harga mulai dari Rp 27.273.

Selain mengeluarkan paket-paket baru tersebut, KFC juga melakukan penyesuaian pada paket khusus untuk anak-anak yaitu Chaki Meal dimana ada 2 varian, yaitu paket french fries, ayam goreng dan susu, atau memilih Paket burger, french fries dan susu yang berisi mainan yang bisa didapatkan mulai dari Rp32.727.

“Kehadiran paket baru bersamaan dengan hari ulang tahun Colonel Sanders di bulan September ini menjadi penanda bahwa KFC Indonesia selalu berusaha memberi kepuasan kepada pelanggan KFC,” tutur Hendra.