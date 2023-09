Kisah Perjalanan Karir Laura Basuki, Selalu Totalitas Perankan Karakter Berbeda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID - Laura Basuki (35) semakin dikenal oleh masyarakat luas karena tetap aktif dan produktif untuk berakting sebagai aktris layar lebar.

Perempuan keturunan Jawa, Tionghoa, dan Vietnam ini lahir di Berlin, 9 Januari 1988.

Bermula menjadi model video klip band Nidji, Ia pun memulai debut berakting pada 2008 dalam film Gara-Gara Bola dan sejak saat itu Laura Basuki terus aktif berkarya di dunia hiburan.

Ia lalu membintangi film lain, di antaranya: 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta, #RepublikTwitter, Di Timur Matahari, Madre, Cek Toko Sebelah 2, Before, Now & Then (Nana), dan yang terbaru adalah Sleep Call.

Laura Basuki meraih berbagai penghargaan, di antaranya adalah sebagai kategori pendatang baru wanita terbaik dan pendatang baru wanita terfavorit di ajang Indonesia Movie Actors Awards.

Dalam film Before, Now & Then (Nana), ia berhasil membawa pulang penghargaan internasional untuk kategori best supporting performance dari Berlin International Film Festival.

Dalam menjalani berbagai peran dalam aktingnya ini, Laura Basuki mengatakan ia selalu merasa kesulitan ketika bertemu dengan karakter baru.

"Aku selalu mencoba tidak memasukkan pengalaman pribadi dengan peran yang kumainkan. Jadi aku selalu membuat sebuah karakter baru, otomatis sulit karena nggak pernah aku lakukan sebelumnya," kata Laura beberapa waktu lalu.

Laura Basuki juga selalu totalitas dalam memerankan karakter yang berbeda-beda.

Misalnya saja dalam film Before, Now & Then (Nana) ketika ia berperan sebagai Ino, dirinya mempelajari Bahasa Sunda.

Ia mengakui belajar Bahasa Sunda tidaklah mudah, apalagi ia sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

"Untuk film Nana, aku belajar Bahasa Sunda dalam tiga kali pertemuan secara virtual. Aku belajar mulai dari cengkok, jeda dalam berbicara dan arti dari bahasa tersebut," tuturnya.

Menurutnya, Bahasa Sunda tidaklah mudah, bahkan ia juga harus mempelajari arti dari setiap bahasanya.