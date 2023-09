Harga Beras di Pangandaran Melonjak, Ternyata Ini Pemicunya Menurut Kepala Dinas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, mengungkap penyebab harga beras naik.

"Karena sudah melewati masa panennya," ujar Tedi kepada Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Sabtu (9/9/2023) pagi.

Menurutnya, harga beras naik karena dipicu oleh naiknya harga gabah di tingkat petani.

Harga gabah padi kering di kalangan petani di angka Rp 700 ribu sampai Rp 750 ribu per kuintal.

"Ya, memang lagi mahal-mahalnya," ucapnya.

Mahalnya harga gabah padi kering karena disebabkan oleh minimnya produksi.

Kemudian, ada beberapa petani yang gagal panen.

"Tentu, harga beras naik, baik itu medium maupun premium. Beras medium, harga di pasaran per tanggal 8 September 2023 di kisaran Rp 11.500 per kilogram. Untuk beras premium mencapai Rp 12.500 per kilogramnya," kata Tedi.

Sebelumnya, harga beras premium hanya Rp 12 ribu per kilogram dan beras medium Rp 11 ribu per kilogramnya.

Mengenai ketersediaan beras di pasar di Kabupaten Pangandaran, saat ini masih terbilang tercukupi.

"Ketersediaan beras medium mencapai 9.120 kilogram dan premium 1.560 kilogram, jelas masih tercukupi," ujarnya.

Sebab kebutuhan beras medium hanya di angka 8.880 kilogram dan premium 1.440 kilogram.