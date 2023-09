Chord Lagu Papatong, Lagu Sunda Hits Bah Dadeng, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Papatong.

Papatong adalah lagu Sunda yang dipopulerkan oleh Bah Dadeng.

Karya Bah Dadeng begitu banyak digemari hingga kini bahkan tak jarang dicover oleh sejumlah selebritis.

Baca juga: Chord Lagu Daun Puspa Versi Fanny Sabila, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya

hord Lagu Papatong

Intro : Dm C Dm Bb Gm A Bb Dm

Dm Bb

Beurang maju ka lohor

Gm C Dm

Papatong nu koneng euntreup na regang

Bb Bb

Ngageter jangjangna keur ngagupayan

A Dm Bb A Dm

Pancen keur wasiatan

.

*

Dm Bb

Sore mengok ka Ashar

Gm C Dm

Papatong nu koneng hiber teu luhur

Bb Bb

ngalayang ngawahan arek pamitan

A Dm

poma tong ka jongjonan

.

Reff:

C Gm

Papatong nu koneng teu tembong deui

Bb Dm

Leungit indit teu pamit

C Gm

Papatong nu koneng teu tembong deui

Bb A

Tilem bewara baturna

.

Bb

Prak reureuh tina ka riweuh

A Dm

Prak pasrah kanu Kawasa

Bb

Prak reureuh tina ka riweuh

A Dm

Prak pasrah kanu Kawasa

.

back to *

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.