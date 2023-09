Pemerintah Pastikan, Penyebab Kenaikan Harga Beras di Cimahi Imbas Kemarau Panjang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi akhirnya mengungkap penyebab kenaikan harga beras yang terjadi di pasar tradisional hingga kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat karena harganya menjadi mahal.

Seperti diketahui, harga beras medium di Pasar Atas Kota Cimahi yang awalnya Rp 11 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 13.500 per kilogram dan beras premium dari Rp 12.500 per kilogram naik menjadi Rp 14.500 per kilogram.

Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, mengatakan, penyebab kenaikan harga beras yang terjadi di pasar tradisional Kota Cimahi karena imbas dari kondisi cuaca panas selama musim kemarau panjang.

"Kalau stok aman, tapi produksi beras belakangan ini sudah mulai menurun karena kita memasuki musim kemarau," ujarnya saat ditemui di Pasar Atas Kota Cimahi, Jumat (8/9/2023).

Akibat musim kemarau ini, hasil panen para petani di berbagai daerah menurun akibat sawahnya mengalami kekeringan, sehingga kondisi tersebut menyebabkan produksi beras pun menjadi sangat minim.

"Kita akan antisipasi agar harga beras ini tidak terus melonjak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan operasi pasar murah pada hari Jumat minggu depan karena sekarang sudah ada kenaikan Rp 1.000 per kilogram," kata Dikdik.

Pedagang beras, Moreno (33) mengatakan, kenaikan harga beras itu memang akibat kemarau panjang yang menyebabkan hasil panen petani dan produksi beras di berbagai wilayah mengalami penurunan, sehingga harga jual dari pemasok mengalami kenaikan.

"Jadi dari pemasok harganya memang sudah naik, saya dikirim dari Cianjur, Sargen dan daerah lainnya. Kalau sekarang memang masih ada stok, tapi belum tentu aman karena pasokannya mulai berkurang," ujarnya.

Ia mengatakan, harga beras tersebut sudah mulai naik sejak Juli 2023, kemudian pada Agustus harga beras itu semakin tinggi dan hingga saat ini harga tertinggi masih tetap bertahan.

"Jadi memang harga beras sekarang ada kenaikan sejak Juli, kemudian Agustus kemarin naiknya paling tinggi. Terus selang sehari, harganya naik terus," ucap Moreno.

