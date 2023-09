Putri Ariani Lolos ke Babak Final AGT 2023 dari Grup Pekan Ini, Bersama Paduan Suara Asal Afrika

TRIBUNJABAR.ID - Musisi asal Indonesia, Putri Ariani berhasil lolos ke babak final America's Got Talent (AGT) 2023.

Putri Ariani tampil di pekan ketiga babak semifinal atau live show AGT 2023 pada Rabu (6/9/2023).

Pada babak ini, Putri Ariani membawakan lagu dari band legendaris U2 berjudul "I still Haven't Found What I'm Looking For" dengan pianonya.

Penampilan Putri Ariani berhasil memukau para dewan juri hingga keempatnya berdiri untuk standing ovation.

Berkat penampilan memukaunya itu pula, Putri Ariani lolos ke babak final AGT 2023 berdasarkan hasil vote.

Selain Putri Ariani, peserta AGT 2023 lainnya yang lolos dari pekan ketiga adalah Mzansi Youth Choir.

Mzansi Youth Choir adalah grup paduan suara asal Afrika Selatan yang juga saat audisi mendapatkan Golden Buzzer seperti Putri Ariani.

Komentar Juri tentang Penampilan Putri Ariani

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Putri Ariani berhasil meraih empat standing ovation dari para dewan juri.

America's Got Talent 2023 mengumumkan Putri Ariani maju ke babak Final (Instagram @arianinismaputri)

Simon Cowell merasa tercengang atas penampilan peserta yang dulu ia berikan Golden Buzzer tersebut.

"Saya tidak bisa berkata-kata, indah sekali suaramu, indah sekali lagu ini versi kamu," ungkap Simon.

"Inilah alasan aku tetap melakukan pekerjaan ini, untuk momen seperti ini," lanjutnya.

Sementara itu Sofia Vergara memuji penampilan spektakuler Putri Ariani.

Ia menyebut Putri Ariani menutup penampilan America's Got Talent 2023 dengan indah pada malam ini.