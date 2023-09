Mulai Bertugas, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Masih Tinggal di Rumah Ibu, Belum Mau Pakai Pengawal

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bey Triadi Machmudin, mulai beraktivitas di Gedung Sate sebagai Pj Gubernur Jabar, Kamis (7/9/2023).

Selama bertugas di Jawa Barat, ia masih tinggal di rumah ibunya di Kota Bandung dan belum mau menempati rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan.

Sebelumnya, Bey oleh Presiden RI ditugaskan menjadi Pj Gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil, Selasa (5/9/2023).

Kemudian keesokan harinya ia bertugas mendampingi Menko Marves RI dalam Peninjauan Uji Coba Proyek KCJB di Stasiun Halim, lalu menghadiri The Gala Dinner on The Occation of The 43rd ASEAN Summit and Related Summits di Hutan Kota Glora Bung Karno, Jakarta.

Barulah pada Kamis (7/9/2023), ia melakukan audiensi dan pelepasan Imam Jawa Barat untuk Masjid Al Hikmah, Queens New York dan Rapat Pimpinan di Gedung Sate.

Ia pun sempat mengelilingi memantau kompleks Gedung Sate dan sempat bercerita mengenai masa-masa awal tugasnya di Jawa Barat.

Ia mengatakan juga telah mengunjungi Gedung Negara Pakuan yang seharusnya menjadi rumah dinasnya. Namun, Bey belum memutuskan untuk tinggal di Gedung Pakuan tersebut karena masih harus menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Gedung pakuan saya udah lihat ya, cuma belum (mau tinggal di sana). Saya masih di rumah ibu saya dulu. Ageung pisan nya (Gedung Pakuannya). Saya kan cuma sedikit (anggota keluarganya). Rumah ibu saya deket lah, dari sini paling 10 menit, kalau nggak macet. Naik sepeda juga nyampe," kata Bey di Gedung Sate.

Ia mengatakan juga belum berniat mengangkat pengawal pribadi atau petugas lainnya. Apalagi, pengawalan kepolisian untuk pengawalan kendaraannya. Alasannya, ia tidak ingin mengganggu masyarakat.

"Saya ini realistis lah. Emang kalau macet, kan kadang-kadang perlu (pengawalan). Tapi kadang suka nggak enak. Yang lain udah macet, kita ngak nguk ngak nguk gitu kan. Saya maksudnya realistis, kalau memang perlu, perlu. Tapi sampai sekarang... Kabiasaan sorangan wae jadi kumaha nya," kata Bey sambil tertawa.

Bey mengatakan bahkan di hari pelantikannya dan tiba di Bandung untuk pisah-sambut Gubernur Jabar, ia sampai lupa tempatnya menyimpan koper yang dibawanya.

Hal ini disampaikannya kepada Ridwan Kamil, dan akhirnya Ridwan Kamil meminta agar Bey menugaskan seseorang sebagai asistennya.

"Kang punten saya lupa taruh koper di mana. Tadi tuh ke rumah ibu saya terus balik lagi," kata Bey mengulang apa yang ia sampaikan kepada Ridwan Kamil malam itu.

Bey pun menirukan jawaban Ridwan Kamil kepadanya," Tah, kudu pake ajudan makana," kata Bey.

Bey juga mengatakan ini adalah kali kedua ia mengunjungi Gedung Sate. Ia mengatakan sebelumnya belum pernah ke gedung ini karena merasa takut dengan kesan gedung yang besar dengan pengamanan ketat.

"Tadi ke dalem baru, baru sekarang. (Dahulu) da sieun atuh (takut) ke sini juga," katanya bercanda.