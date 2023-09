TPS Sampah Sekelimus Barat Segera Dieksekusi, Kuasa Hukum Sebut Bisa Batal Jika ada Penggantian

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPSS) Sekelimus Barat RT 04 RW 05 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung terancam dieksekusi.

Pasalnya lahan seluas 4.860 meter persegi sudah dilakukan sita eksekusi dan bila tidak dilakukan penggantian oleh pihak terkait, maka TPSS itu harus diserahkan berdasarkan eksekusi kepada ahli waris Asmanah.

Kuasa hukum ahli waris, H Agus Sumarna SH MH, menyebut siap mengambil alih lahan tersebut setelah adanya putusan pengadilan.

Di TPS sampah itu kini sudah dipasang plang eksekusi.

Dasar Eksekusi

Agus Sumarna menyebutkan bahwa tanah yang dijadikan TPSS sampah seluas 4.860 meter persegi tersebut adalah milik dari Asmanah bin Artayuda berdasarkan putusan pengadilan.

Kepemilikan TPSS di Sekelimus itu diperkuat dengan keluarnya putusan No. 374/PDT.G/2018/PN.BDG jo No. 616/PDT/2021/PT.BDG jo No. 170 PK/PDK/2021.

Bahkan tanah ini sudah dilakukan penetapan eksekusi no. 30/PDT/EKS/2023/PUT/PN.BDG yang sudah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat 11 Agustus 2023.

"Putusannya sudah jelas bahkan sudah tingkat PK, tidak ada upaya hukum lagi apalagi sudah keluar penetapan eksekusi," ujar Agus Sumarna dalam keterangannya, Rabu (6/92023).

Menurut Agus, sita eksekusi tersebut disaksikan oleh pihak para pihak terkait hingga tingkat RT.

"Jadi ini sudah final, namun kami masih memberikan toleransi sehubungan dengan kondisi saat ini yang dalam keadaan darurat sampah, apakah mau diganti atau tetap saja mau dieksekusi, karena kami sudah posisi menang, tinggal ajukan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung kalau memang pihak terkait tidak mau mengganti," ujarnya.

Agus juga mengaku bahwa upaya hukum sudah dilakukan dan pihak terkait juga sudah mengakui nya bahwa itu tanah ahli waris namun masih belum juga ada tindaklanjutnya.

"Oleh karena itu terpaksa kami pasang plang karena sejak Jumat 11 Agustus 2023 telah di eksekusi," ujarnya. (*)