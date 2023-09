Ketua Viking Dapat Sanksi dari PSSI Buntut Sengaja Nonton Langsung PSIS vs Persib, Bukan Denda Uang

Ketum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar (tengah). Komite Disiplin PSSI juga memberikan sanksi kepada Tobias Ginanjar Sayidina (Ketua Viking Persib Club) yang dinyatakan secara sengaja menghadiri dan menonton pertandingan away ke markas PSIS Semarang pada 20 Agustus 2023./ Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Komite Disiplin PSSI baru saja mengumumkan hasil sidang yang dilakukan pada 31 Agustus 2023, 1 September 2023 dan 2 September 2023.

Dari tiga tanggal keputusan sidang tersebut, Persija Jakarta dijatuhkan sanksi membayar denda Rp 25 juta karena terbukti ada suporternya yang melakukan away ke markas Dewa United FC pada 25 Agustus 2023.

Tak hanya itu, Komite Disiplin PSSI juga memberikan sanksi kepada Tobias Ginanjar Sayidina (Ketua Viking Persib Club) yang dinyatakan secara sengaja menghadiri dan menonton pertandingan away ke markas PSIS Semarang pada 20 Agustus 2023.

Tobias Ginanjar Sayidina pun diberikan sanksi Kerja Sosial yaitu diwajibkan melakukan himbauan kepada komunitas untuk tidak hadir pada pertandingan away, baik dengan atribut maupun tanpa atribut dan dipublikasikan melalui akun media sosial

Berikut hasil lengkap sidang Komdis PSSI:

31 Agustus 2023

Suasana kericuhan antar suporter PSIS Semarang dan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023 pekan kesembilan di Stadion Jatidir, Semarang, Minggu (20/8/2023).

1. Tim PSS Sleman

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: PSS Sleman vs Persebaya Surabaya

- Tanggal Kejadian: 26 Agustus 2023

- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning

- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.000

2. Tim Persikabo 1973

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: Arema FC vs Persikabo 1973

- Tanggal Kejadian: 28 Agustus 2023

- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning

- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.000

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 1 September 2023

1. Panitia Pelaksana Pertandingan Dewa United FC

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: Dewa United FC vs Persija Jakarta

- Tanggal Kejadian: 25 Agustus 2023

- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu di stadion

- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000

2. Klub Persija Jakarta

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: Dewa United FC vs Persija Jakarta

- Tanggal Kejadian: 25 Agustus 2023

- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan

- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 2 September 2023

1. Sdr. Tobias Ginanjar Sayidina (Ketua Viking Persib Club)

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung

- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023

- Jenis Pelanggaran: dengan sengaja menghadiri dan menonton pertandingan away

- Hukuman: sanksi Kerja Sosial yaitu diwajibkan melakukan himbauan kepada komunitas untuk tidak hadir pada pertandingan away, baik dengan atribut maupun tanpa atribut dan dipublikasikan melalui akun media sosial

