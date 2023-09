Keren, Gelandang Persib Bandung Marc Klok Sabet Best XI of The Week Liga 1, 3 Pekan Berturut-turut

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Anthony Klok lagi-lagi terpilih dalam "Best XI of The Week" Liga 1 2023/2024.

Kali ini Marc Klok masuk ke dalam "Best XI of The Week" pekan 11, saat Persib berhadapan langsung dengan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi pada Sabtu, 2 September 2023.

Pada pertandingan pekan ke-11 tersebut, Klok mampu menyumbangkan satu asisst untuk Persib saat melawan Persija Jakarta.

Berkat assistnya itu Persib yang hampir menelan kekalahan dari rivalnya tersebut, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan mampu memperoleh 1 poin di kandang Persija Jakarta.

Dengan penampilan yang apik tersebut, Klok berhasil mewakili Persib di Best XI of The Week pekan ke-11 bersama 10 pemain lainnya.

Di sisi lain sebelumnya, pemain bernomor punggung 23 tersebut, sempat menyumbangkan Best XI of The Week lainnya pada pekan ke-9 dan ke-10.

Untuk pekan ke-9, Klok berhasil menyabet gelar Best XI of The Week saat Persib berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada 20 Agustus 2023.

Pada laga itu, dirinya berhasil menghantarkan Persib meraih kemenangan di kandang lawan setelah mencetak gol ke gawang PSIS Semarang.

Sedangkan di pekan 10, Klok mampu menyumbangkan gelar Best XI of The Week saat Persib menjamu RANS Nusantara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 26 Agustus 2023.

Dilihat dari catatan statistik, Klok sejauh ini telah menciptakan empat gol dan empat assist untuk tim Persib pada kompetisi Liga 1 2023/2024. (*)

