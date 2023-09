Ke Mana Agenda Pj Gubernur Jabar di Hari Pertama Menjabat? Ternyata Bukan di Wilayah Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, sudah memiliki agenda pada hari pertama menjabat, Rabu (6/9/2023), tetapi bukan di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan informasi dari tim sekretaris pribadi Pj Gubernur, agenda Bey tercatat pada pukul 15.30 WIB-16.25 WIB ialah meninjau uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Kemenko Marves dan PM Republik Rakyat Tiongkok bertempat di Stasiun Halim.

Selanjutnya, agenda Bey pun berlanjut menghadiri The Gala Dinner on The Occation of The 43rd ASEAN summit and related summits.

Dalam agenda itu bakal hadir tamu VVIP Presiden RI, Joko Widodo bertempat di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai.

Kemarin Bey Triadi melakukan pisah sambut dengan gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, di Gedung Sate.

Bahkan, Ridwan Kamil pun sempat memberikan kujang yang mengartikan menyerahkan tugasnya sebagai gubernur kepada Bey.

Kemarin, serah terima kujang pusaka menandai penyerahan jabatan gubernur Jawa Barat dari Ridwan Kamil kepada Bey Triadi Machmudin sebagai penjabat (pj) gubernur Jabar di lapangan Gasibu, Kota Bandung.

Mereka menuju Lapangan Gasibu dengan berjalan di atas hamparan karpet merah.

Berkali-kali, Ridwan dan Bey melambaikan tangan kepada warga yang menyambut mereka.

"Tepat di pukul 17.20 WIB tanggal 5 September, saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023, menyerahkan kujang pusaka sebagai simbol kewenangan dan kekuasaan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat," ujar Ridwan Kamil.

Bey mengaku bangga dapat dipercaya sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Empat puluh tahun yang lalu saya hanya melihat Gedung Sate dari depan," ujar Bey.

Namun, kini, selama 17 bulan, ia akan berada di sana memimpin pemerintahan.