Gali Potensi Gen Z, Indodax Short Film Festival kembali Digelar, Temanya ''Tanpa Batas''

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka menggali potensi generasi Z, perusahaan crypto exchange terbesar di Indonesia, Indodax kembali mengadakan Indodax Short Film Festival (ISFF).

Festival film yang rutin digelar setiap tahun ini, dapat menjadi pintu pembuka kesempatan anak muda untuk berkarya di industri film.

Tema untuk ISFF tahun ini dipilih "Tanpa Batas”. Melalui tema ini diharapkan membuat sineas muda tidak membatasi dirinya untuk terus berkreasi.

Pendaftaran karya ISFF 2023 sudah dibuka sejak 10 Mei 2023, dan akan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2023.

Kategori-kategori yang akan dikompetisikan di ISFF 2023 yaitu Best Short Film, Best Cinematography, Best Built-in, Best Scenario, Best Actor, Best Film Poster, dan Most Favorite Film.

Baca juga: Keren, Film Budi Pekerti Akan Tayang Perdana di Toronto Internasional Film Festival

Salah satu group pemenang ajang ISFF tahun 2020, Chu Livia Christine Wijaya dan kawan-kawan berhasil mendapatkan penghargaan prestisius.

Melalui film “Tidak Mati, Aku Tetap Menjadi Milikku Selalu”, mereka berhasil mendapatkan Honorable Mention dalam ajang internasional Student World Impact Film Festival (SWIFF) 2023 di Amerika Serikat.

Berkat memenangkan penghargaan ini, mereka pun berhasil lulus tanpa skripsi dari kampusnya. Chu Livia Christine Wijaya, selaku produser mengatakan proses untuk mencapai semua ini tidak mudah.

Pertama kali Chu Livia terjun ke industri perfilman karena ingin mengikuti ajang ISFF 2020 yang akhirnya membuat film dengan judul “BUMI”.

“Ajang ISFF ini sangat berarti bagi Saya. Adanya ajang ISFF membantu Saya yang sebelumnya belum mengetahui mengenai industri film, sekarang memiliki pengetahuan lebih tentang industri perfilman,” ucap Chu Livia.

Chu Livia juga mengatakan, berangkat ajang ISFF ini, menghidupkan gairahnya untuk memproduksi sebuah film.

“Film “BUMI” merupakan film debut pertama yang Saya produksi untuk ikut turut serta dalam ajang ISFF tahun 2020 lalu dan berhasil meraih penghargaan kategori Best Director, Actor dan Views. Karena ISFF, Saya menjadi terinspirasi dan semangat untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya,” katanya.

Selain itu, pada 2022 kemarin, Chu Livia dan rekan-rekannya juga ikut berkontribusi dalam ajang ISFF 2022 dengan judul film “Samparan”.

Baca juga: Kemenkumham Jabar Hadiri West Java Festival, Kang Emil Pamit Kepada Warga Jabar Sebagai Gubernur

“Pada tahun 2022 Kami kembali mengikuti ajang ISFF melalui judul film “Samparan” dan berhasil masuk 15 besar. Meskipun begitu, Kami tidak patah semangat. Kami menjadikan hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran yang pada akhirnya berhasil membawa Kami memenangkan ajang film festival di kancah internasional,” ucapnya.

Sementara itu, dalam ajang ISFF 2023 ini, disiapkan hadiah total lebih dari Rp. 100 juta.

Untuk Informasi selengkapnya mengenai ISFF 2023, dapat ditemukan di https://www.isff.indodax.com/submission