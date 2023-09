The Journey Of Love Kini Hadir di Tasik Wedding Festival

TRIBUNJABAR.ID - Pernikahan yang sempurna merupakan mimpi bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Secara sederhana, pernikahan impian adalah keseluruhan tema, rancangan, konsep, desain, atau gambaran mengenai bagaimana pernikahan impianmu akan terjadi, termasuk akad atau pemberkatan serta gelaran resepsinya, yang sesuai impian.

Hotel Santika Tasikmalaya bisa menjadi pilihan untuk mewujudkan pernikahan impian. Dengan berbagai pilihan venue yang bisa disesuaikan dengan kapasitas yang anda butuhkan.

The Journey Of Love Kini Hadir di Tasik Wedding Festival

Tersedia venue untuk intimate wedding mulai dari 30 pax, ada Entire Sky Lounge dengan pemandangan indah kota Tasikmalaya yang bisa dilihat di lantai 9. Ada ruangan terbaru yakni Sakura yang instagramable, bertemakan Jepang yang bisa menampung sampai 150 pax. Tak ketinggalan Rafflesia Ballroom yang bisa menampung hingga 1000 pax.

“The Journey of Love “ , merupakan Paket pernikahan yang menawarkan banyak keuntungan. Mulai dari free kamar, free stall, Candle Light dinner sampai Free Honeymoon. Untuk area parkir, anda juga tidak perlu khawatir karena Hotel Santika Tasikmalaya menyediakan tempat parkir yang luas dan bisa menampung hingga 200 kendaraan. Untuk anda yang mengguanakan mobil listrik, terdapat car charging yang bisa anda gunakan secara free.

The Journey Of Love Kini Hadir di Tasik Wedding Festival

“ The Journey of Love “ akan hadir di “ Tasik Wedding Festival “ yang diselenggarakan tanggal 1-3 September 2023 di Graha Asia Tasikmlaya. Temukan berbagai kejutan menarik seperti Cashbak RP. 3.000.000, Free tambahan Stall sampai free Honeymoon ke Bandung dan Yogyakarta. Semua penawaran tersebut ekslusif dan hanya bisa didapatkan selama 3 hari di “Tasik Wedding Festival”. Kunjungi Booth no. 5 dan lakukan dealing disana.

Download aplikasi MyValue di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. Untuk kemudahan pembookingan dengan harga terbaik download aplikasi MySantika di iOS atau Google Play Store.