Nyanyikan Lagu Milik Whitney Houston, Putri Arini Bikin Youtuber Amerika Merinding dan Umbar Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Indonesia yang sedang naik daun di dunia internasional, Putri Ariani, kembali mengguncang jagat maya.

Menyanyikan lagu 'I WIll Always Love You', suara Putri Ariani bikin kalangan warganet terpukau.

Bahkan Youtuber asal Amerika Serikat, Charlie Shea, mengaku merinding mendengar lengkingan suara Putri saat membawakan lagu yang dipopulerkan oleh mendiang Whitney Housten.

Charlie Shea kemudian memuji habis penampilan Putri Ariani saat beradu aksi panggung bersama Ronan Keating.

Dalam akun SheaWhatNow, Charlie Shea mengatakan betapa sulitnya mengcover lagu I Will Always Love You itu, seakan-akan dibuat memang untuk Putri Ariani.

“Saya sangat mengagumi Putri Ariani, jika kamu melihat cuplikan videoya di sini maka kamu berada di tempat yang tepat dia adalah salah satu orang yang paling inspiratif di dénia ini. Pastikan kamu follow dia dan subscribes channel youtubenya." ujar Charlie.

Charlie menyebutkan bahwa saat Putri Ariani menyanyikan lagu itu, bahkan tanpa iringan alat musik namun suaranya tetap saja terdengar menakjubkan,

"Oh suaranya bikin merinding dari kepala sampai ujung kaki bahkan itu belum dinyanyikan sampai ke bagian refrain," katanya.

Charlie pun menyoroti penampilan Putri yang semakin hari semakin lebih baik setiap kali ia mendengarnya.

"Aku tidak berpikir menurutku dia tidak bisa mengungguli lagu yang baru saja aku bereaksi tapi dia melakukannya ya ampun. Dia luar biasa dan akan menjadi salah satu penyanyi paling menakjubkan di dunia,"

"Wah dia benar-benar bidadari aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa terdengar begitu luar biasa dan sangat menginspirasi," ujarnya.

Menurut Charlie, lagu 'I Will Always Love You' merupakan lagu tersulit untuk dikaver.

"Sepertinya lagu dibuat untuk Putri, layaknya memang lagu ini dibuat untuk dia. Kamu tahu dia baru berusia 17 tahun, belum dewasa tapi suaranya begitu hebat,"

"Wow suaranya bikin aku merinding, aku sangat mencintai Putri Ariani," ucapnya.

Pada insta storynya, Putri Ariani pun berterima kasih atas ulasan yang dibuat Charlie Shea, dalam sehari ada 40.000 yang menonton tayangan itu. (*)

