KEREN, Tiga Pemain Persib Bandung Ini Masuk Best XI of The Week 10, Bojan Hodak Pelatihnya

TRIBUNJABAR.ID - Tiga pemain Persib Bandung masuk Best XI of The Week #10 setelah mengalahkan RANS Nusantara di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024.

Persib menang 2-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Dua gol Persib dicetak Frets Butuan dan Marc Klok. Sedangkan gol RANS datang dari Tavinho.

Setelah kemenangan itu, Kakang Rudianto, Marc Klok, dan Ciro Alves masuk daftar 11 pemain terbaik pekan ke-10.

Melawan RANS, Kakang kembali mendapat kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak. Dia sebelumnya juga terlibat dalam laga melawan PSIS Semarang yang juga dimenangkan dengan skor 2-1.

Di pekan ke-10, Kakang harus menghentikan pemain-pemain yang ada di jalur pertahanannya yaitu sektor bek kanan.

Berkolaborasi dengan Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez di bek tengah, Kakang mampu bekerja dengan baik.

Sedangkan Klok memiliki andil besar pada kemenangan kali ini. Dia membuat asis untuk gol Frets dan juga mencetak gol pada laga itu. Sehingga, dia mencetak tiga gol dalam dua laga setelah dua penaltinya membuat PSIS kalah.

Sedangkan Ciro, meski tak membuat gol, dia mampu memberikan kerawanan di lini pertahanan RANS setelah kembali seusai dua laga beruntun menepi karena sanksi dari Komdis PSSI.

Ciro pula yang membuat asis untuk Klok menjebol gawang Hilman Syah di menit 63.

Tiga pemain Persib Bandung masuk Best XI of The Week #10. (Instagram @liga1match)

Selain menyetor tiga pemain, Persib Bandung juga kebagian sektor pelatih. Bojan Hodak menjadi pelatih terbaik di pekan ke-10.

Pada Best XI of The Week #10, posisi kiper menjadi milik Sonny Stevens (Dewa United).

Dia menjadi pemain penting saat mengalahkan Persija jakarta dengan skor 2-0.

Di posisi bek dengan formasi 4-2-3-1, selain Kakang di bek kanan ada Lukas Gama (PSIS), Komang Teguh (Borneo FC), dan Giovani Numberi (PSIS).

Dua gelandang tengah ada Klok dan mantan rekan duetnya yang kini berkostum Bali United, Muhammed Rashid.

Tiga gelandang lainnya adalah Privat Mbarga (Bali United), Jonathan Bustos (PSS Sleman), dan Taiseu Marukawa (PSIS).

Ciro Alves menjadi juru gedor tunggal. (*)